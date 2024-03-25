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BBC

البيت الأبيض: امتناعنا عن التصويت على قرار مجلس الأمن لا يمثل تحولا في سياستنا.

05:54 م الإثنين 25 مارس 2024

جون كيربي

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مصراوي

قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي، عن امتناعنا عن التصويت على قرار مجلس الأمن لا يمثل تحولا في سياستنا.

وأضاف كيربي: "لم نصوت لصالح القرار واكتفينا بالامتناع عن التصويت لأن الصيغة النهائية لا تتضمن التنديد بحماس"، موضحا أن واشنطن تسد الفجوات المتعلقة بمفاوضات اتفاق تبادل الأسرى لكننا لم نصل إلى اتفاق بعد.

وتابع كيربي: "لا أعلم ما إذا كان الوفد الإسرائيلي سيأتي إلى واشنطن أم لا وهو سؤال ينبغي توجيهه للإسرائيليين"، قائلا إنه إذا قرر الاسرائيليون عدم القدوم إلى واشنطن بسبب تصويت مجلس الأمن فسنستمر بالتواصل معهم لإيصال آرائنا.

وأكمل كيربي: "كنا نأمل أن نناقش عملية رفح مع وفد إسرائيل ولكن إذا قرروا عدم القدوم سنناقشها مع وزير الدفاع الإسرائيلي".

كان ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، قال إن نتنياهو يلغي زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن بعد امتناعها عن التصويت على قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة.

مجلس الأمن القومي الأمريكي البيت الأبيض جون كيربي مجلس الأمن

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