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BBC

زيلينسكي يدعو إلى محادثات "حقيقية" بشأن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

09:21 م الخميس 21 مارس 2024

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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بروكسل - (د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لزعماء الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن بدء "مفاوضات حقيقية بشأن انضمام أوكرانيا للتكتل أمر مهم لتحفيز شعبنا في القتال ضد روسيا".

وأوضح زيلينسكي، وفقا لنص تم تقديمه للصحافة، أن "الأوكرانيين بحاجة إلى أن يروا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يقترب".

وأشار زيلينسكي أمام قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل عبر اتصال بتقنية الفيديو إلى أن الموافقة على خطة لمحادثات العضوية "يمكن أن تدعم شعبنا بشكل كبير وترسل الإشارة الصحيحة إلى أوروبا بأكملها".

كما رحب الرئيس الأوكراني بجهود الاتحاد الأوروبي لزيادة إنتاج الأسلحة، ووجه الشكر للتكتل على دعمه لكييف، وطالب بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي والمدفعية ومزيد من تحرير التجارة مع أوكرانيا.

وقال: "حبوب أوكرانيا مهمة للجزء الجنوبي من الاتحاد الأوروبي، وخاصة للقطاع الزراعي في إسبانيا وإيطاليا، كما أن السوق الرومانية تحتاج إلى السكر الذي ننتجه".

ويُذكر أن مزارعين أوروبيين، وخاصة في بولندا، نظموا احتجاجات ضد تخفيف القيود التجارية على الواردات الزراعية الأوكرانية للاتحاد الأوروبي، والتي يرون أنها تؤثر سلبا على إنتاجهم.

زيلينسكي الرئيس الأوكراني الاتحاد الأوروبي روسيا أوكرانيا

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