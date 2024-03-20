مسؤول أمريكي: السعودية وضعت إجراءات تحدّ من استخدامنا أراضيها وأجوائها لضرب الحوثيين

مصراوي

صرح مسؤول عسكري في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأربعاء، بأنه تم تعزيز الدفاعات الصاروخية الأمريكية في جزيرة سقطرى اليمنية.

وأوضح المسؤول الأمريكي في تصريحاته لـ "سكاي نيوز عربية"، أن هذه الإجراءات تهدف إلى اعتراض صواريخ طويلة المدى قد يطلقها الحوثيون.

وأكد المسؤول الدفاعي أن الإجراءات العسكرية الأمريكية في سقطرى تأتي تحسبا لضرب الحوثيين قواعد أمريكية بالمنطقة.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن المملكة العربية السعودية وضعت بعض الإجراءات التي تحدّ من استخدام القوات الأمريكية أراضيها وأجوائها لضرب الحوثيين.