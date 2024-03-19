قطر: الوقت لا يزال مبكرًا للحديث عن أي اختراق في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

الدوحة - (د ب أ)

أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، أن "الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن أي اختراق في المفاوضات غير المباشرة بين وفدي إسرائيل وحركة حماس في الدوحة لكننا متفائلون بشأن ذلك".

ونقلت قناة "الجزيرة" القطرية عن الأنصاري قوله، في مؤتمر صحفي اليوم ، إنه تم استئناف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والانتقال إلى مرحلة الاجتماعات التقنية.

وأوضح المتحدث أن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن تفاصيل المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس.

وحول المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى، قال الأنصاري إنها استؤنفت بكافة مساراتها، مشيرا إلى أن اجتماع أمس الاثنين جاء لنقل الردود بين الطرفين وشمل الاستجابة الإسرائيلية على رد حركة حماس.

وأضاف أن "محادثات الدوحة تركز على ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار.

وشدد الأنصاري على أن أي هجوم على رفح جنوبي قطاع غزة سيؤدي إلى كارثة إنسانية، وسيؤثر سلبا على التوصل إلى اتفاق في المفاوضات الجارية.

وتُجرى المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية ومصرية وبمشاركة الولايات المتحدة، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ السابع أكتوبر الماضي.