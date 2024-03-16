الاحتلال يطلق النار على شاب فلسطيني بدعوى تنفيذ عملية بالحي اليهودي في الخليل

مصراوي

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم إطلاق النار على شاب فلسطيني بدعوى تنفيذ عملية بالحي اليهودي في الخليل بالضفة الغربية.

وفيما سبق قالت القناة 13 الإسرائيلية، سقوط 3 إصابات إحداها خطيرة جراء عملية الطعن عند مفرق بيت كاما بغلاف غزة.

بدورها قالت الشرطة الإسرائيلية، إن منفذ عملية طعن داخل مقهى في بيت كاما جنوب إسرائيل، قد استشهد.

وتم تنفيذ عملية طعن جرت على حاجز النفق في القدس، وإن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على المنفذ، أمس الأربعاء.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن منفذ العملية وصل إلى حاجز النفق وهو يستقل دراجة نارية وترجل منها ونفذ الطعن.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن جريحين وقعا في عملية الطعن.



