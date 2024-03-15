كيربي: البيت الأبيض لم يتلق أي خطط من إسرائيل بشأن العملية في رفح

مصراوي

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن البيت الأبيض لم يتلق أي خطط من إسرائيل بشأن العملية في رفح.

كان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال في بيان، الجمعة، إنه وافق على خطط العمليات في رفح وبدء شن عملية عسكرية.

وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع في تل أبيب للمجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي. ولم تكن هناك تفاصيل أخرى متاحة على الفور حسبما أعلنت سي إن إن.

وهناك ما يقدر بنحو 1.4 مليون شخص في رفح جنوب غزة، وقد نزح الكثير منهم عدة مرات من أجزاء أخرى من غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء: "فيما يتعلق بالأسرى، فإن مطالب حماس مازالت "سخيفة" حسب قولهم.