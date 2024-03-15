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BBC

كيربي: البيت الأبيض لم يتلق أي خطط من إسرائيل بشأن العملية في رفح

07:44 م الجمعة 15 مارس 2024

منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون ك

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نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن البيت الأبيض لم يتلق أي خطط من إسرائيل بشأن العملية في رفح.

كان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال في بيان، الجمعة، إنه وافق على خطط العمليات في رفح وبدء شن عملية عسكرية.

وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع في تل أبيب للمجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي. ولم تكن هناك تفاصيل أخرى متاحة على الفور حسبما أعلنت سي إن إن.

وهناك ما يقدر بنحو 1.4 مليون شخص في رفح جنوب غزة، وقد نزح الكثير منهم عدة مرات من أجزاء أخرى من غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء: "فيما يتعلق بالأسرى، فإن مطالب حماس مازالت "سخيفة" حسب قولهم.

جون كيربي البيت الأبيض عملية رفح

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