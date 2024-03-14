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الاحتلال يعلن مقتل رقيب أول في لواء ناحال بهجوم النقب

09:39 م الخميس 14 مارس 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الخميس، مقتل رقيب أول يعمل رئيس قسم التكنولوجيا في لواء ناحال بهجوم النقب.

سبق وأن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الخميس، إصابة 2 من مقاتلي الكوماندوز بجروح خطيرة خلال المعارك في مدينة حمد بخانيونس جنوبي قطاع غزة.

وكانت القناة 13 الإسرائيلية، أعلنت سقوط 3 إصابات إحداها خطيرة جراء عملية الطعن عند مفرق بيت كاما بغلاف غزة.

بدورها قالت الشرطة الإسرائيلية، إن منفذ عملية طعن داخل مقهى في بيت كاما جنوب إسرائيل، قد استشهد.

وتم تنفيذ عملية طعن جرت على حاجز النفق في القدس، وإن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على المنفذ، أمس الأربعاء.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن منفذ العملية وصل إلى حاجز النفق وهو يستقل دراجة نارية وترجل منها ونفذ الطعن.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن جريحين وقعا في عملية الطعن.

جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوم النقب مقتل رقيب أول قطاع غزة

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