المستشار الألماني يلتقي بماكرون وتوسك في برلين الجمعة المقبلة

برلين - (د ب ا)

من المقرر أن يلتقى المستشار الألماني أولاف شولتس بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في برلين الجمعة المقبلة، وذلك في ظل تزايد الخلافات الفرنسية-الألمانية بشأن السياسة المتعلقة بأوكرانيا .

وبثت منصة " بولتيكو" الإخبارية أولا نبأ اللقاء في وقت مبكر من اليوم الأربعاء. وأكدت مصادر في الدوائر الحكومية الخبر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا).

ويعد هذا أول اجتماع على أعلى مستوى لما يطلق عليه " مثلث فايمار" منذ يونيو الماضي.

وتجرى المباحثات بعد ثلاثة أسابيع تقريبا من اجتماع نحو 20 رئيس حكومة في باريس لمناقشة الصراع في أوكرانيا. وانتهى الاجتماع حين ذاك بخلاف قوي بشأن احتمالية نشر قوات في منطقة الحرب.

ويذكر أنه تم تأسيس مجموعة حوار مثلث فايمار في أغسطس 1991 على يد وزراء الخارجية هانز ديتريش جينشر و رولاند دوماس و كرزيستوف جان سكوبيشوفسكي في فايمار بألمانيا.

وكانت المجموعة تهدف في البداية لتقريب بولندا ودول أخرى بأوروبا الشرقية للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو). وعلى الرغم من أن هذا الأمر أصبح أقل إثارة للاهتمام، فإنه تم استئناف الاجتماعات بصورة دورية عقب أن شنت روسيا هجومها الشامل على أوكرانيا منذ عامين.

واجتمعت الدول الثلاثة في فبراير 2022، ومجددا على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني في شباط/فبراير 2023.