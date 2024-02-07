إعلان

BBC

إعلام عبري: بلينكن أبلغ نتنياهو قلق بايدن بشأن العملية العسكرية في رفح

06:31 م الأربعاء 07 فبراير 2024

أنتوني بلينكن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قالت القناة الـ12 العبرية، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثناء لقائهما في تل أبيب الأربعاء، قلق الرئيس الأمريكي جو بايدن، من وجود أكثر من مليون فلسطيني في رفح، لا يعرفون إلى أين يذهبون في حالة عملية عسكرية هناك.

وحسب القناة العبرية، فإن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو رد على وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن إسرائيل لا تستطيع إنهاء الحرب، دون القضاء على قوّة حماس في رفح وأنها واعية لهذه المشكلة.

وأفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، باستشهاد مدير الشرطة الخاصة بمدينة رفح مجدي عبد العالـ إثر استهداف الاحتلال لسيارته في رفح جنوب قطاع غزة، وفق ما نقلته الجزيرة عن مصادرها.

وأوضحت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية، أن مجدي عبد العال، مسؤول قوات التدخل وحفظ النظام بجهاز الشرطة؛ استشهد جرّاء قصف الاحتلال لسيارته خلال مهمة تأمين شاحنات المساعدات في رفح جنوب قطاع غزة.

قالت وزارة الصحة في غزة، أمس الثلاثاء، إن 6 أشخاص كانوا يحرسون شاحنة مساعدات استشهدوا في قصف إسرائيلي على شمال رفح جنوبي القطاع.

أنتوني بلينكن نتنياهو حماس وزير الخارجية الأمريكي بايدن

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل - مصادر تنفي ما تردد بأن قرارات الحماية هدفها التمهيد لتحرير سعر الصرف
عاجل - مرتبات ومعاشات وعلاوة.. تفاصيل قرارات الرئيس السيسي للمواطنين (لجميع الفئات)
عاجل - الرئيس السيسي يقرر زيادة رواتب الموظفين 1200 جنيه شهريا.. في هذا الموعد
عاجل - قرارات مهمة من الرئيس السيسي للمواطنين يتم تنفيذها الشهر المقبل.. (أكبر حزمة اجتماعية)
التموين تطرح كوبونات للمواطنين استعدادًا لشهر رمضان
سكني وترفيهي وخدمي.. الإسكان تُعلن تفاصيل التجمع السادس بالقاهرة الجديدة
وزارة التموين تطرح السكر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها للكيلو