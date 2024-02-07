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BBC

مسؤول إسرائيلي: بعض مطالب حماس لا يمكن تلبيتها

04:42 م الأربعاء 07 فبراير 2024

الاحتلال الإسرائيلي

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تل أبيب - (ا ف ب)

نقلت القناة 13 الإسرائيلية الأربعاء عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن بعض المطالب التي قدمتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن اتفاق لتبادل المحتجزين لا يمكن تلبيتها.

كما ذكر التقرير، الذي لم يذكر اسم المسؤول، أن السلطات الإسرائيلية ستبحث ما إذا كانت سترفض اقتراح حماس كليا أو ستطلب شروطا بديلة.

واقترحت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خطة لوقف إطلاق النار من شأنها تهدئة القصف الذي يتعرض له قطاع غزة منذ أربعة أشهر ونصف الشهر وهو ما يفضي إلى إنهاء الحرب، وذلك في رد على اقتراح نقله الأسبوع الماضي وسطاء مصريون وقطريون ويحظى بدعم الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأشارت مسودة وثيقة اطلعت عليها رويترز إلى أن اقتراح حماس يتضمن ثلاث مراحل مدة كل منها 45 يوما. وينص الاقتراح على تبادل الأسرى الإسرائيليين المتبقين لدى حماس بأسرى فلسطينيين. وينص أيضًا على البدء في إعادة إعمار غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل وتبادل الجثث والرفات.

هذا المحتوى من

AFP
الاحتلال الإسرائيلي تل أبيب حماس إسرائيل فلسطين

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