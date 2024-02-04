بلينكن في جولة خامسة في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب

نيويورك - (ا ف ب)

أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن يزور الشرق الأوسط مجددا في الأيام المقبلة للدفع باتجاه قبول مقترح جديد يتضمن إطلاق رهائن إسرائيليين في مقابل هدنة.

وأضافت أن بلينكن سيزور الوسيطين، قطر ومصر، إضافة إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة والسعودية، ابتداء من الأحد.

وتأتي هذه الجولة، وهي الخامسة له منذ اندلاع الحرب، بعد أن قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن هناك آمالا في سماع "أخبار سارة" حول توقف جديد في القتال "في الأسبوعين المقبلين".