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BBC

بلينكن في جولة خامسة في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب

01:26 م الأحد 04 فبراير 2024

أنتوني بلينكن

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نيويورك - (ا ف ب)

أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن يزور الشرق الأوسط مجددا في الأيام المقبلة للدفع باتجاه قبول مقترح جديد يتضمن إطلاق رهائن إسرائيليين في مقابل هدنة.

وأضافت أن بلينكن سيزور الوسيطين، قطر ومصر، إضافة إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة والسعودية، ابتداء من الأحد.

وتأتي هذه الجولة، وهي الخامسة له منذ اندلاع الحرب، بعد أن قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن هناك آمالا في سماع "أخبار سارة" حول توقف جديد في القتال "في الأسبوعين المقبلين".

هذا المحتوى من

AFP
أنتوني بلينكن نيويورك الشرق الأوسط إسرائيل

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