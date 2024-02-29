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BBC

المملكة المتحدة تعتزم توفير مظلات للمساعدة في إسقاط المساعدات على غزة

04:52 م الخميس 29 فبراير 2024

عملية إسقاط مساعدات فوق غزة

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لندن - (د ب أ)

قالت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، إن الأردن والبحرين طلبا من بريطانيا توفير مظلات، لتمكينهما من إيصال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة الذي يعاني بسبب ويلات الحرب، حيث وافقت لندن على ذلك.

وكتبت الخارجية البريطانية على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "سنواصل سويا مع شركائنا الدوليين، إيصال المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمس الحاجة إليها"، كما نشرت صورا تظهر فيها طرودا يتم تحميلها على متن طائرة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الأربعاء، إسقاط مساعدات لسكان جنوب قطاع غزة من الجو، بالتعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا وعدد من الدول العربية، خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت الأمم المتحدة إن إسقاط المساعدات الإنسانية على القطاع هو الملاذ الأخير.

جدير بالذكر أن إسقاط المساعدات يصاحبه صعوبات فنية وتكاليف باهظة.

سقاط المساعدات غزة المملكة المتحدة

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