إعلان

BBC

مسؤول الأمن القومي أمريكي: لدي مخاوف بعد تقارير حول خطة نتنياهو بشأن غزة

04:36 م الأحد 25 فبراير 2024

بنيامين نتنياهو

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأحد، قوله إن الوسطاء في اجتماع باريس توصلوا إلى تفاهم حول الإطار الأساسي لصفقة الأسرى.

وأعرب سوليفان عن أمله في أن يتمكن الوسطاء في الأيام المقبلة من الوصول إلى اتفاق حازم ونهائي بشأن هذه القضية، مشيرا إلى أنه ستكون هناك مناقشات غير مباشرة بين قطر ومصر مع حماس حتى توافق على إطلاق سراح الأسرى.

وأكد سوليفان أن الصفقة لا تزال قيد التفاوض ويجب أن تكون هناك مناقشات غير مباشرة بين قطر ومصر مع حماس.

وكشف مستشار الأمن القومي الأمريكي عن مخاوفه بعد ما شاهده من تقارير حول خطة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن غزة.

وشدد سوليفان على أن إسرائيل لم ترسل للولايات المتحدة خطتها بشأن غزة، موضحا أن واشنطن تتطلع إلى سماع المزيد من الحكومة الإسرائيلية بشكل مباشر.

بنيامين نتنياهو حرب غزة الاحتلال الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نتنياهو: بعد بدء الهجوم في رفح ستنتهي عمليتنا بغزة خلال أسابيع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* أول تحرك بعد رأس الحكمة.. المركزي يخاطب البنوك لحصر مستندات تحصيل بضائع الموانئ
* بشائر رأس الحكمة.. توقعات بانخفاض أسعار السيارات بأكثر من 20%
* انهيار حاد.. سعر الدولار في السوق السوداء يواصل الانخفاض لليوم الثالث
* غرق معدية منشأة القناطر.. كواليس رحلة الموت لـ13 عاملا
بعد الصفقة الكبرى| هل تنخفض أسعار السلع ومتى يشعر بها المواطن؟.. لازم نفهم مع مجدي الجلاد