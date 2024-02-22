بعد وصفه لبوتين بألفاظ نابية.. الكرملين: بايدن يتصرف كـ"رعاة بقر هوليوود"

موسكو - (د ب ا)

اتهم الكرملين الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتصرف مثل "رعاة البقر في هوليوود" عقب أن وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"ابن عاهرة مجنون" خلال تجمع انتخابي.

ووصف بايدن خلال خطاب في سان فرانسيسكو مساء أمس الأربعاء بوتين بأنه "ابن عاهرة مجنون".

وكان بايدن يتحدث عن التغير المناخي بصفته تهديدا وجوديا للبشرية أمام مجموعة صغيرة من المتبرعين لحملته الانتخابية، عندما أدلى بهذا التعليق بشكل عابر.

وقال بايدن البالغ من العمر 81 عامًا: " هذا آخر تهديد وجودي، إنه المناخ. لدينا ابن عاهرة مجنون مثل بوتين، وآخرون، يتعين علينا دائما أن نقلق بشأن الصراع النووي، ولكن التهديد الوجودي للبشرية هو المناخ".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الخميس إن بوتين لا يبالي بهذه الإهانة، وبعد ذلك وجه انتقادا من جانبه لبايدن.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن بيسكوف القول " مثل هذه البيانات الفظة الصادرة من فم زعيم أمريكي بالكاد قادرة على إيذاء رئيس دولة أخرى بأي حال، ناهيك عن الرئيس بوتين. ولكنها تمثل عارا كبيرا على الدولة نفسها".

وأضاف بيسكوف" من الواضح أن بايدن يظهر سلوك راعي البقر في هوليوود لخدمة مصالحه السياسية المحلية".

كما وجه الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، الحليف المقرب لبوتين، والذي يشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، انتقادا لاذعا لبايدن.

وقال ميدفيديف "على عكس ما قاله الرئيس الأمريكي، التهديد الوجودي ليس المناخ، ولكن كبار السن عديمي النفع مثل بايدن نفسه، الذي أصبح يعاني من الخرف الشيخوخي وعلى استعداد لبدء الحرب ضد روسيا".