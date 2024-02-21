إعلان

BBC

سوناك: دخول مزيد من المساعدات لغزة يهيئ الظروف لوقف إطلاق النار

08:49 م الأربعاء 21 فبراير 2024

ريشي سوناك

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأربعاء، إنه من الضروري إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة لتهيئة الظروف لوقف إطلاق نار مستدام وحقيقي في القطاع.

جاء ذلك في كلمة لرئيس الوزراء البريطاني أمام مجلس العموم، وفق ما ذكرته صحيفة الجارديان.

وأفاد سوناك بأن حكومته تبذل كل ما بوسعها لتحقيق هدنة إنسانية فورية في غزة.

وشدد، على ضرورة إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة لتهيئة الظروف لوقف إطلاق نار مستدام وحقيقي في القطاع.

وأشار سوناك، إلى أنه ليس من مصلحة أحد الدعوة إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار في غزة ينهار خلال أيام أو أسابيع.

ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني دخول مزيد من المساعدات لغزة تهيئة الظروف لوقف إطلاق نار

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بمشاركة الأردن.. بريطانيا تنفذ إنزالًا جويًا لمساعدات طبية على غزة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

حي المنتزه يكشف سبب ميل برجي "الزهراء والوفاء" بالإسكندرية- صور
ممثل مصر أمام العدل الدولية: أوامر الإخلاء الإسرائيلية تطهير عرقي
معهد الفلك يعلن رسميا أول أيام شهر رمضان وموعد عيد الفطر المبارك
مصرع وإصابة 15 في تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل بالشرقية