لا تتجاهل هذه العلامات.. مؤشر لبداية السكري

يعد داء السكري من أكثر الأمراض المزمنة انتشارًا في العالم، وغالبًا ما يتطور في مراحله الأولى دون أن يظهر أي أعراض واضحة. ويؤدي التأخر في تشخيصه إلى زيادة خطر حدوث مضاعفات صحية خطيرة، نقلا عن صحيفة "إزفيستيا".



ووفقًا لتقرير نشرته مجلة Medical Xpress، حدد العلماء علامات تحذيرية قد تشير إلى بداية المرض. وتشير الدكتورة أليسا دوميغيز، أخصائية الغدد الصماء، إلى أن السكري غالبًا ما يكون صامتًا في مراحله المبكرة، ولهذا توصي الجمعية الأمريكية للسكري بإجراء فحص دوري لجميع البالغين بدءًا من سن 35 عامًا، لا سيما لمن لديهم عوامل خطر، مثل وجود قريب مصاب بالسكري، أو تاريخ مرضي لمقدمات السكري، أو متلازمة تكيس المبايض، أو سكري الحمل، أو زيادة الوزن والسمنة.



وتظل فحوصات الدم الطريقة الأكثر دقة للكشف عن المرض، لكن هناك مجموعة من العلامات التي قد تنبه إلى تطوره، ومنها:

كثرة التبول: زيادة ملحوظة في عدد مرات التبول عن المعتاد قد تكون مؤشرًا مبكرًا، مع ملاحظة أن أعراض مشابهة قد تظهر في حالات مرضية أخرى.

العطش المستمر: ارتفاع مستويات السكر يؤدي إلى فقدان السوائل وجفاف الجسم والفم.

فقدان الوزن المفاجئ: نتيجة نقص الإنسولين أو ضعف فعاليته، يلجأ الجسم إلى حرق الدهون والعضلات للحصول على الطاقة، ما يؤدي إلى فقدان وزن غير مبرر.

التغيرات الجلدية: قد تظهر على شكل زوائد جلدية مرتبطة بمقاومة الإنسولين، أو اسمرار وتسمك الجلد في الرقبة أو تحت الإبطين، وهو ما يُعرف بالتقرن الشوكي، ويعد مؤشرًا على اضطراب استقلاب الكربوهيدرات.

بطء التئام الجروح: ارتفاع السكر في الدم يبطئ عملية شفاء الجروح، وتكون هذه العلامة أكثر وضوحًا في المراحل المتقدمة من المرض.

وتؤكد دوميغيز أن انتظار ظهور الأعراض ليس الحل الأمثل، إذ تمر المراحل المبكرة غالبًا دون ملاحظة. لذلك، فإن إجراء الفحوصات الدورية، بما في ذلك قياس نسبة الجلوكوز في الدم على الريق، يتيح الكشف المبكر عن المرض وبدء العلاج قبل حدوث أي مضاعفات.

