"وول ستريت جورنال": الولايات المتحدة تعتزم تغيير النظام في كوبا



وكالات

قالت مصادر مطلعة، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى إلى تجنيد أشخاص مقربين من الحكومة الكوبية للإطاحة بالحكومة بحلول نهاية عام 2026، وفقا لما أفادت به صحيفة "وول ستريت جورنال".

ذكرت الصحيفة: "تشجعت الولايات المتحدة بعد الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتسعى إدارة ترامب إلى تجنيد شخصيات مقربة من الحكومة الكوبية يمكنها المساعدة في إسقاط النظام الشيوعي بحلول نهاية العام، وذلك وفقا لمصادر مطلعة على الأمر".

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في أوائل يناير، أن نصف الكرة الغربي منطقة مصالح واشنطن.

وقبل ذلك، حث الرئيس دونالد ترامب على الالتزام بمبدأ مونرو، الذي ينص على أن القارة الأمريكية منطقة محظورة على أي تدخل من قوى أخرى.

وعقب العملية العسكرية في فنزويلا، وجه ترامب تهديدات ضد كوبا، مهددا أيضا بمنع هافانا من الحصول على النفط من فنزويلا كتعويض عن الخدمات الأمنية، وفقا لروسيا اليوم.