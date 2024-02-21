المرصد السوري: انفجارات عنيفة في استهداف إسرائيلي لمبنى بكفر سوسة في دمشق

دمشق - (د ب أ)

شهدت العاصمة السورية دمشق، صباح اليوم الأربعاء، انفجارات عنيفة ناجمة عن استهداف إسرائيلي جديد للأراضي السورية، بحسب ما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أنه "جرى استهداف شقة ضمن حي سكني بمنطقة كفرسوسة في دمشق... فيما يرجح أنها عملية اغتيال جديدة في إطار السياسة الإسرائيلية المتبعة مؤخرا باستهدافات قيادات وشخصيات من الصف الأول ضمن الميليشيات التابعة لإيران على الأراضي السورية".

ولم ترد تقارير، حتى اللحظة، عن وقوع خسائر بشرية.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع عام 2024، أن هناك 13 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 8 منها جوية و5 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 31 هدفا ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 31 من العسكريين بالإضافة لإصابة 13 آخرين منهم بجراح متفاوتة، بالإضافة لاستشهاد 8 مدنيين بينهم سيدة بالاستهدافات الإسرائيلية.