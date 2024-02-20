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BBC

الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ29195 شهيدًا

12:37 م الثلاثاء 20 فبراير 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي
قالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر في القطاع راح ضحيتها 103 شهداء و142 مصابا خلال 24 ساعة.

وأضافت الصحة بغزة، خلال بيان لها أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات والاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف إليهم.

وأشارت إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 29195 شهيدا و69170 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وأكدت أنه تم إجلاء 18 مريضا من مجمع ناصر الطبي إلى المستشفيات الميدانية ولا يزال 118 مريضا داخله.

وسلطت الصحة بغزة، الضوء على مجمع ناصر الطبي بخان يونس في جنوب قطاع غزة، موضحة أن الاحتلال حوله لثكنة عسكرية كارثي ويشكل تهديدا لحياة الطواقم والمرضى.

وطالبت الصحة بغزة المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال لإنهاء عسكرة مجمع ناصر الطبي.

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