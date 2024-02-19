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BBC

السفارة الأمريكية باليمن تحذر من كارثة بيئية بسبب هجمات الحوثيين

01:16 م الإثنين 19 فبراير 2024

السفارة الأمريكية باليمن

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صنعاء - (د ب أ)

حذرت السفارة الأمريكية لدى اليمن، اليوم الإثنين، من أن الهجمات الحوثية على السفن وناقلات النفط في اليمن، "يمكن أن تسبب كارثة بيئية".

وقالت السفارة ، في بيان على حسابها بمنصة "إكس"، إن "الهجمات الحوثية المتهورة على السفن وناقلات النفط يمكن أن تسبب كارثة بيئية في اليمن، حتى بعد أن اجتمع العالم لإنقاذ الناقلة النفطية صافر".

وشددت السفارة أنه "يجب على الحوثيين التوقف عن تعريض سبل عيش اليمنيين للخطر".

جاء هذا التصريح، عقب إعلان جماعة الحوثي عن استهداف سفينة بريطانية في خليج عدن، مشيرة إلى أن السفينة "تعرضت لإصابة بالغة وهي متوقفة بشكل كامل ومعرضة للغرق".

وتعرضت سفن عدة في البحر الأحمر وخليج عدن، لهجمات الحوثيين الذين يقولون إن تلك الهجمات "تأتي رداً على الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة في فلسطين".

السفارة الأمريكية صنعاء اليمن هجمات الحوثيين

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