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BBC

حماس تعلّق على البيان الختامي لقمة الاتحاد الأفريقي

05:50 م الأحد 18 فبراير 2024

الاتحاد الافريقي

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مصراوي
رحّبت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الأحد، بالبيان الختامي الصادر عن قمة الاتحاد الأفريقي الداعي لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وسياسة العقاب الجماعي.
وأدان الاتحاد الأفريقي في بيانه الختامي للقمة المنعقدة بأديس أبابا، الحرب الوحشية واستخدام القوة المفرطة ضد 2.2 مليون مدني عزل في قطاع غزة.
وطالب البيان الختامي للقمة الأفريقية الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية بغزة، وكذلك الاستجابة للدعوات الدولية إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع.
كما نددت القمة الأفريقية بالعقاب الجماعي ضد المدنيين في غزة ومحاولات نقلهم بالقوة إلى شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى التنديد بالدعم المقدم من بعض الدول للاحتلال الإسرائيلي وإطلاق العنان له لمواصلة عملياته العسكرية.
وطالبت القمة الأفريقية في بيانها الختامي بالعاصمة الإثيوبية برفع الحصار الجائر المفروض على غزة وإجراء تحقيق دولي مستقل في استخدام إسرائيل الأسلحة المحظورة دوليا في حربها بالقطاع.

الاتحاد الأفريقي حماس حرب غزة الاحتلال الإسرائيلي

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