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BBC

بالفيديو.. فيضانات قوية تضرب وسط إسرائيل وتتسبب في غرق منازل

01:51 م السبت 17 فبراير 2024

فيضانات قوية تضرب وسط إسرائيل

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القاهرة - مصراوي:

تتسبب الأمطار الغزيرة التي سقطت بشكل غزير اليوم السبت، في حدوث فيضانات في مدينتين على الأقل بوسط الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحسب وسائل إعلام عبرية، فقد تم الإبلاغ عن فيضانات في مدينتي الخضيرة ونتانيا، والتي تسببت بدورها في غرق بعض المنازل والسيارات بالشارع.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فإن العديد من السكان أبلغوا عن دمار لحق بمنازلهم نتيجة الفيضانات الشديدة.

فيضانات الأراضي الفلسطينية المحتلة إسرائيل الأمطار الغزيرة

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