واشنطن بوست: الاحتلال يخطط لإنشاء 15 مخيمًا على شاطئ البحر لإخلاء رفح

مصراوي

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول إسرائيلي: إن عملية التخطيط لإخلاء رفح جارية ولم تتم بعد الموافقة على خطة نهائية

وقالت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر، إن اقتراح إسرائيل إنشاء سلسلة مخيمات على ساحل البحر في غزة لم ينجح في تهدئة المنتقدين.

وأضافت المصادر، أن خطة الإخلاء الإسرائيلية تتضمن إنشاء 15 مخيمًا على شاطئ البحر في كل منها 25 ألف خيمة.

ولفتت المصادر، إلى أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي عارض مقترحا يسمح بانتقال النازحين من رفح لشمال قطاع غزة.