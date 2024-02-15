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BBC

القصف الإسرائيلي على الجنوب يقتل 11 لبنانيا بينهم أطفال

11:30 ص الخميس 15 فبراير 2024

قصف إسرائيلي جنوب لبنان ارشيفية

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بيروت - (بي بي سي)

قتل 11 شخصًا من بينهم ستة أطفال، في ضربات إسرائيلية على قرى في جنوب لبنان أمس الأربعاء، وفق ما نقلت رويترز عن مصادر طبية وأمنية.

وقالت إسرائيل إنها ردت على إطلاق حزب الله لصواريخ استهدفت قاعدة عسكرية في صفد وأدت إلى مقتل جندية وجرح 8 عسكريين آخرين.

ويتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي إطلاق النار على الحدود منذ إعلان إسرائيل الحرب على غزة قبل أكثر من أربعة أشهر.

وأوضح موقع الميادين التابع لحزب الله أن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنياً في النبطية وأدت إلى مقتل ثمانية وإصابة 7 مما يرفع عدد المدنيين الذين قتلوا إلى 11 مواطنًا نتيجة القصف الإسرائيلي على لبنان أمس الأربعاء.

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BBC
القصف الإسرائيلي جنوب لبنان حزب الله

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