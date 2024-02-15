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BBC

بوتين: أفضل بايدن على ترامب ولكني مستعد للعمل مع أي رئيس أمريكي

12:04 ص الخميس 15 فبراير 2024

فلاديمير بوتين

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وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة بُثت الأربعاء، إنه يفضل جو بايدن على دونالد ترامب لكنه مستعد للعمل مع أي رئيس أمريكي.

وسأل المحاور بافيل زاروبين بوتين عن من هو"الأفضل بالنسبة لنا" من بين الديمقراطي بايدن والجمهوري ترامب.

وأجاب بوتين "بايدن. إنه أكثر خبرة، ويمكن التنبؤ بأفعاله، وسياسي من المدرسة القديمة. لكننا سنعمل مع أي رئيس يحوز ثقة الشعب الأمريكي".

وترامب هو المرشح الأوفر حظاً في سباق الحزب الجمهوري، لتحدي بايدن في انتخابات الخامس من نوفمبر.

بوتين الرئيس الروسي دونالد ترامب بايدن الشعب الأمريكي

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