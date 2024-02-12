البحرية البريطانية: تعرض سفينة لهجوم بصاروخين والإبلاغ عن أضرار طفيفة

مصراوي

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تلقي بلاغ عن حادث على بعد 40 ميلا بحريا جنوب المخا في اليمن.

وكشفت هيئة عمليات التجارة البحرية، عن تعرض سفينة لهجوم بصاروخين والإبلاغ عن أضرار طفيفة وطاقم السفينة بأمان.

كان المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، قال اليوم الاثنين، إن القوات البحرية الحوثية استهدفت سفينة "ستار أيرس" الأمريكية بشكل دقيق بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة.

وقال سريع، إن الحوثيين مستمرين في قرارهم بمنع مرور كافة السفن المتجهة من وإلى إسرائيل حتى وقف العدوان عن قطاع غزة.

وكانت الولايات المتحدة قد أعادت إدراج الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب في وقت سابق ضمن محاولاتها لوقف استهداف السفن المتجهة من وإلى إسرائيل.

