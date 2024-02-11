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زيلينسكي يعين نائب وزير الدفاع السابق قائدًا جديدًا للقوات البرية

04:14 م الأحد 11 فبراير 2024

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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كييف - (د ب أ)

عين الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي نائب وزير الدفاع السابق، أولسكندر بافليوك، قائدا جديدا للقوات البرية، في خطوة أخرى لإعادة تنظيم القوات المسلحة في البلاد.

وأصدر المكتب الرئاسي مرسوما بهذا الشأن اليوم الأحد.

ويخلف بافليوك الكولونيل جنرال، أولكسندر سيرسكي، الذي تم تعيينه قائدا عاما جديدا للقوات المسلحة قبل بضعة أيام. كما استبدل زيلينسكي أيضا العديد من الضباط العسكريين رفيعي المستوى، بما في ذلك في الدفاع الإقليمي والقوات المحمولة جوا.

يشار إلى أنه بعد ما يقرب من عامين من دفاع أوكرانيا عن نفسها ضد الغزو الروسي واسع النطاق، أقال الرئيس ، فاليري زالوجني، من منصب القائد العام للقوات المسلحة يوم الخميس الماضي.

جاءت الخطوة، بعد أسابيع من التكهنات حول مصير الجنرال، الذي يحظى بشعبية واسعة لدى الجيش والسكان، ويتولى منصبه منذ يوليو 2021.

فولوديمير زيلينسكي أولسكندر بافليوك قائد للقوات البرية

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