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BBC

إسرائيل توافق على مقترح قطري بوقف إطلاق النار في غزة

07:47 م الخميس 01 فبراير 2024

قطاع غزة

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مصراوي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، اليوم الخميس، إن إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن الدوحة لديها تأكيد إيجابي أولي من حماس، وفق ما أوردته "الجزيرة" في بيان عاجل.

ولفت الأنصاري إلى أن اجتماع باريس توصل إلى مقترح تم تقديمه إلى الطرف الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الدوحة بانتظار رد حركة حماس عليه.

وأوضح الأنصاري أن أساس مقترح باريس يتعلق بطبيعة الهدنة الإنسانية القادمة وأن العمل مازال جاريا على بعض التفاصيل، مشددا على ضرورة الدفع بشكل قوي لإنهاء الصراع في قطاع غزة.

وأشار الأنصاري إلى أن كلا الطرفين اتفقا على الجوهر الذي يمكن أن يقود الهدنة الإنسانية القادمة، آملا أن يتم الأمر خلال أسابيع.

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