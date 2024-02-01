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BBC

قصف حدودي متبادل بين إسرائيل وحزب الله اللبناني

03:23 م الخميس 01 فبراير 2024

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غزة - (بي بي سي)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، أنه نفذ غارات جوية على بنى تحتية ومبان عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وأطلق حزب الله اللبناني، صباح الخميس، صاروخين مضادين للدروع اتجاه موقع للجيش في جبل الشيخ شمال اسرائيل، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات.

كما أعلن حزب الله الليلة الماضية عن مقتل أحد عناصره ليرتفع عدد قتلاه الى 177 قتيلاً منذ الثامن من أكتوبر.

ورُصد ارتفاع باستخدام حزب الله لصواريخ ثقيلة ضمن تراسنته العسكرية خلال الفترة الأخيرة مثل "صاروخ بركان وفلق ١"، تبعا لوسائل إعلام إسرائيلية.

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BBC
غزة حزب الله اللبناني إسرائيل لبنان

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