الجيش الإسرائيلي: أضرار في مبنى بجنوب تل أبيب جراء مسيرة من اليمن

تل أبيب- (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين، أن طائرة مسيرة، يعتقد أنها انطلقت من اليمن، أصابت مبنى في جنوب تل أبيب.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية: "ضربت طائرة مسيرة الطابق الـ 15 من مبنى سكني في يفنه صباح اليوم ولحق دمار كبير بشقتين"، مشيرة إلى وصول قوات كبيرة إلى مكان.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بورود "تقارير عن سقوط هدف جوي مشبوه في منطقة مدينة يفنه. ولم يتم تفعيل أي تحذير".

وقالت نجمة داود الحمراء إنه لم تقع إصابات.

وأشارت قوات الإطفاء والإنقاذ، التي وصلت إلى مكان الحادث، إلى وقوع أضرار جسيمة في شقتين.

ونقل موقع 0404 الإسرائيلي اليوم عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله: "يبدو أن الطائرة المسيرة التي أصابت مبنى في يفنه قد انطلقت من اليمن"، مشيرا إلى أنه يجري التحقيق في الحادث.

ويشن الحوثيون منذ أكثر من عام هجمات ضد سفن تابعة لإسرائيل أو متجهة إليها في البحر الأحمر وخليج عدن، فضلاً عن إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه الدولة العبرية في إطار ما يصفونه بنصرة الفلسطينيين في غزة.

وردا على هجمات الحوثيين، قصفت إسرائيل ميناء الحديدة غرب اليمن مرتين في شهري يونيو وسبتمبر العام الجاري.