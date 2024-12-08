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ترامب: سأنظر الانسحاب من الناتو ما لم تُعامل واشنطن بشكل عادل

04:45 م الأحد 08 ديسمبر 2024

دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه سينظر في الانسحاب من حلف شمال الأطلسي "الناتو" ما لم تُعامل واشنطن بشكل عادل.

وفي مناسبات عدّة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الناتو إذا لم تزيد الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف، نفقاتها الدفاعية، قائلا إن الولايات المتحدة لن تتحمل عناء حمايتهم دون الدفع مقابل ذلك.

وخلال ولايته الأولى في المنصب في الفترة من عام 2017 حتى عام 2021، انتقد ترامب مرارا ما اعتبره نقصا في الاستثمار في الدفاع من قبل الحلفاء الأوروبيين، بل وهدد في بعض الأحيان بانسحاب الولايات المتحدة من الناتو.

دونالد ترامب الانسحاب من الناتو واشنطن حلف شمال الأطلسي
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