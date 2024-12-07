الدفاع السورية: تنفيذ إعادة انتشار وتموضع وإقامة طوق دفاعي في درعا والسويداء

دمشق- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم السبت، تنفيذ إعادة انتشار وتموضع وإقامة طوق دفاعي وأمني قوي ومتماسك في درعا والسويداء في جنوب البلاد .

وقالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية ، في منشور أوردته وزارة الدفاع على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم:"قامت قواتنا العاملة في درعا والسويداء بتنفيذ إعادة انتشار وتموضع وإقامة طوق دفاعي وأمني قوي ومتماسك على ذلك الاتجاه بعد أن قامت عناصر بمهاجمة حواجز ونقاط الجيش المتباعدة بهدف إشغال قواتنا المسلحة التي بدأت باستعادة زمام الأمور في محافظتي حمص وحماة في مواجهة الفصائل المسلحة".

وأكدت أن "قواتنا المسلحة تتعامل مع مجريات الأحداث انطلاقاً من حرصها على أمن الوطن والمواطنين، وستواجه هذا الإرهاب بكل حزم وقوة".

بدوره ، أفاد موقع (شام اف ام) اليوم بـ "تجدد الاشتباكات بين الجيش والمجموعات المسلحة على طول خط المواجهة بريف حمص الشمالي، بالتزامن مع استهدافات مدفعية مركزة ينفذها الجيش ضد مواقع المجموعات المسلحة في المنطقة".





