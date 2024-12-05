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بيربوك تتهم لافروف بقول "أكاذيب لا تطاق" عن الحرب في أوكرانيا

05:27 م الخميس 05 ديسمبر 2024

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

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فاليتا - (د ب أ)

اتهمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك نظيرها الروسي سيرجي لافروف بقول "أكاذيب لا تطاق" بشأن حرب أوكرانيا.

وخلال اجتماع وزراء خارجية دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذي يستمر يومين في جزيرة مالطا المتوسطية، قالت بيربوك اليوم الخميس موجهة حديثها إلى لافروف بشكل مباشر: "يمكنكم أن تخدعوا أنفسكم في شيء ما، لكن لا يمكنكم أن تخدعونا نحن الأوروبيين في أي شيء".

وكان لافروف اتهم الغرب سابقا بأنه المسؤول عن نشوء حرب باردة جديدة، لافتا إلى أن هذه الحرب قد تدخل "مرحلة ساخنة"، كما ادعى لافروف أن دولا غربية أشعلت الحرب في أوكرانيا واستولت على منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وأثناء خطاب لافروف، غادر وزير الخارجية البولندي القاعة.

وفي خطابها، حثت بيربوك المجتمع الدولي، وخاصة دول المنظمة على الاستمرار في الدفاع عن الركائز الأساسية للمنظمة، وهي السلام والحرية والأمن، على الرغم من بعض الخلافات.

وفي الوقت نفسه، أعربت بيربوك عن تفاؤلها بأن الأمن المشترك قائم على أسس مستقرة، مشيرة إلى أن ذلك أصبح واضحًا على نحو خاص بعد بداية حرب أوكرانيا.

أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية الحرب في أوكرانيا دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
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