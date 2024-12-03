إعلام سورية: مقتل شخص جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة على طريق مطار دمشق
11:56 ص الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
دمشق- (د ب أ)
أفاد مصدر في قيادة الشرطة السورية بانفجار سيارة جراء "عدوان" إسرائيلي استهدفها على طريق مطار دمشق الدولي، وفق الوكالة العربية السورية للانباء ( سانا ) اليوم الثلاثاء .
بدوره ، أشار موقع (شام اف ام) إلى "استشهاد شخص ووقوع أضرار مادية جراء اعتداء يُرجح بأنه اسرائيلي استهدف سيارة على طريق مطار دمشق الدولي بالقرب من جسر بلدة عقربا".
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