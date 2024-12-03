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إعلام سورية: مقتل شخص جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة على طريق مطار دمشق

11:56 ص الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

قصف إسرائيلي

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دمشق- (د ب أ)

أفاد مصدر في قيادة الشرطة السورية بانفجار سيارة جراء "عدوان" إسرائيلي استهدفها على طريق مطار دمشق الدولي، وفق الوكالة العربية السورية للانباء ( سانا ) اليوم الثلاثاء .

بدوره ، أشار موقع (شام اف ام) إلى "استشهاد شخص ووقوع أضرار مادية جراء اعتداء يُرجح بأنه اسرائيلي استهدف سيارة على طريق مطار دمشق الدولي بالقرب من جسر بلدة عقربا".


قصف إسرائيلي مطار دمشق دمشق
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