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رئيس الإمارات ووزير الخارجية التركي يؤكدان موقف البلدين الثابت تجاه استقرار سوريا

01:54 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

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أبوظبي - (د ب أ)

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، تعزيز التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وتركيا في المجالات المختلفة في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين.

ووفق وكالة أنباء الإمارات ( وام )، استعرض الجانبان، خلال اللقاء، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط مؤكدين ضرورة تكثيف الجهود والمساعي من أجل منع اتساع الصراع في المنطقة، والذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين إضافة إلى إيجاد مسار واضح للسلام الذي يضمن تحقيق الاستقرار والأمن للجميع.

كما بحث الجانبان المستجدات في سوريا، مؤكدين في هذا السياق موقف البلدين الثابت تجاه استقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، بجانب دعم كل ما يحقق تطلعات شعبها نحو الأمن والاستقرار والتنمية.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الإماراتي أبوظبي
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