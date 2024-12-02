في أول زيارة لرئيس أمريكي.. بايدن يصل أنجولا

(أ ب)

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أنجولا في أول زيارة له كرئيس للولايات المتحدة إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بعد أن كان قد تعهد منذ فترة طويلة بالقيام بهذه الزيارة.

وسيستغل بايدن الرحلة التي تستمر ثلاثة أيام لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد في القارة الأفريقية من خلال تسليط الضوء على إعادة تطوير خط سكة حديد لوبيتو كوريدور المدعومة أمريكيا في زامبيا والكونغو وأنجولا.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الوجود الأمريكي في منطقة غنية بالمعادن الهامة المستخدمة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية وتقنيات الطاقة النظيفة.

وتوقف بايدن لأول مرة اليوم الاثنين، في جزيرة الرأس الأخضر الواقعة على المحيط الأطلسي لعقد اجتماع قصير مغلق مع رئيس الوزراء أوليسيس كوريا إي سيلفا.

وفي أنجولا ، يعتزم بايدن لقاء الرئيس الأنجولي جواو لورينسو.

ومن المقرر أيضا أن يزور المتحف الوطني للعبودية والسفر إلى مدينة لوبيتو الساحلية لإلقاء نظرة على مشروع خط السكك الحديدية.

ووعد بايدن في البداية بالسفر إلى أفريقيا في عام 2023 بعد قمته مع القادة الأفارقة في واشنطن في أواخر عام 2022.

ثم أعلن بايدن عن عزمه زيارة أنجولا في أكتوبر، بيد أن الرحلة تأجلت بسبب إعصار ميلتون.