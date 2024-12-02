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إعلام عبري: عدد من ذوي الأسرى الإسرائيليين يتظاهرون قرب منزل نتنياهو

11:04 ص الإثنين 02 ديسمبر 2024

محتجون إسرائيليون يطالبون بإطلاق سراح الأسرى في غز

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وكالات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عددا من ذوي الأسرى يتظاهرون قرب منزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالقدس ويتهمونه بعدم إنجاز صفقة لأسباب شخصية.

ويوم أمس قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين إن طريق إعادة أبنائها في غزة يمر عبر إنهاء الحرب هناك كجزء من صفقة.

وأضافت هيئة عائلات الأسرى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش يريدون إقامة مستوطنات على رؤوس الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وأشارت الهيئة إلى أن نتنياهو هو من يعرقل صفقة التبادل ويرفضها.

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