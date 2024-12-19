تفاصيل زيارة رئيس حكومة بنجلاديش إلى مصر

كتب- هاني رجب:

يقوم كبير مستشاري ورئيس حكومة بنجلاديش أ. د. محمد يونس، بزيارة مصر حاليًا للمشاركة فى قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى D-8 المقرر عقدها بالقاهرة، اليوم الخميس.

ونظمت سفيرة بنجلاديش بالقاهرة سامينا ناز، مساء الأربعاء، حفل عشاء فى أحد المراكب النيلية بمناسبة هذه الزيارة.

وأشاد رئيس حكومة بنجلاديش خلال كلمته فى حفل العشاء، بالعلاقات بين مصر وبنجلاديش، ودور الأزهر الشريف مع الطلاب.

وأضاف، أنه سوف يقوم ببناء بلده من طلاب وشباب بنجلاديش بعد الثورة التي قاموا بها ضد رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة.

حضر حفل العشاء كل من: عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، أ. د. سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، السفير حمدى شعبان مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولى، السفير تامر المليجي مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، أ. د. محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر، سفير سنغافورة بالقاهرة وعميد السفراء الآسيويين فى مصر دومينيك جوه، مدير مكتب "الأونروا" فى مصر سحر الجبور.