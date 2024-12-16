يسرائيل كاتس: المنظومات الإسرائيلية تستعد لعملية ضد إيران

(وكالات)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، إن كل المنظومات الإسرائيلية تستعد لعملية مستقبلية ضد إيران بسبب "الاحتمال الضعيف للحل الدبلوماسي معها".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، إن إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين، هم الهدف الأول للحرب على قطاع غزة، مؤكدًا على تأييد تل أبيب للتوصل إلى صفقة لإعادتهم "حتى لو كانت جزئية".

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي، أن تل أبيب باتت أقرب إلى التوصل إلى صفقة تبادل أكثر مما كانت عليه في أي وقت مضى.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لـ "المهمة الكبرى" ضد إيران من خلال عملية عسكرية جديدة.

وقالت الصحيفة العبرية، أن هذه المهمة ستكون بدعم من إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.