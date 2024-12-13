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مصر والإمارات تبحثان مستجدات الأوضاع في سوريا والتطورات الأخيرة

05:43 م الجمعة 13 ديسمبر 2024

الدكتور بدر عبد العاطي

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وكالات

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي، تناول مستجدات الأوضاع في سوريا على خلفية التطورات الأخيرة.

وأكد عبد العاطي خلال الاتصال دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة الأراضي السورية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية.

ودعا إلى إطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة سورية خالصة بعيدًا عن التدخلات الخارجية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وعودة سوريا إلى دورها الطبيعي على الساحتين الإقليمية والدولية.

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