بينهم طفلين.. شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي غربي خان يونس

وكالات

استشهد طفلين وإصابة عدد من الأشخاص، إثر قصف إسرائيلي، فجر اليوم الأحد، استهدف خيمة للنازحين بمنطقة المواصي غرب خان يونس.

كما أطلقت الآليات المتوغلة برفح نيرانها بكثافة تجاه منازل المواطنين، بحسب الغد.

وفي وقت سابق السبت، استشهد اثنان من العاملين في مجال الإغاثة في غارات إسرائيلية على غزة.

وزعمت إسرائيل أنها قتلت مسلحا شارك في هجوم 7 أكتوبر 2023، على إسرائيل، مشيرة إلى أنه كان يعمل لدى مؤسسة خيرية مقرها الولايات المتحدة.

والشهيد الأول كان يعمل لدى مؤسسة "ورلد سنترال كيتشن" الخيرية واستشهد عندما تعرضت سيارة كان يستقلها لغارة جوية في خان يونس بجنوب غزة.

وزعم الجيش الإسرائيلي، أن الشهيد شارك في الهجوم على تجمع نير عوز السكني في جنوب إسرائيل وكان تحت المراقبة، ولم يقدم الجيش الإسرائيلي أي دليل على ذلك.