لأكثر من ساعتين.. طائرات الاحتلال تحلق فوق بيروت لأول مرة منذ وقف إطلاق النار

وكالات

حلقت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، فوق أجواء الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت، وذلك لأول مرة منذ بدء وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، بحسب روسيا اليوم.

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن طيران الاستطلاع الإسرائيلي غادر أجواء بيروت وضواحيها بعد أكثر من ساعتين من التحليق.

من جهته، أفاد موقع "​النشرة​"، أن الطيران المسير الإسرائيلي حلق على علو متوسط فوق قرى السلسلة الشرقية وبلدات النبي شيت، الخضر، حورتعلا، بريتال، الطيبة ودورس وصولا إلى مدينة بعلبك شرق نهر الليطاني في وادي البقاع بلبنان.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل دخل حيز التنفيذ فجر الأربعاء 27 نوفمبر بعد أكثر من عام على اندلاع الاشتباكات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية.

ورغم إعلان وقف إطلاق النار، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارات جوية ضد منشآت تابعة لحزب الله اللبناني في جنوب لبنان منذ بدء الهدنة بين الطرفين، فيما هدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشن حرب شرسة على لبنان إذا انتهك حزب الله الهدنة.

من جانبه، اتهم الجيش اللبناني الذي بدأ نشر قوات وعربات مدرعة في جنوب البلاد، اتهم إسرائيل بانتهاك متكرر لاتفاق وقف إطلاق النار.