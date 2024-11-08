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أمستردام: لا مؤشرات على وجود مختطفين أو مفقودين

02:50 م الجمعة 08 نوفمبر 2024

أمستردام

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القاهرة- مصراوي:

قالت شرطة أمستردام إنه لا يوجد مؤشرات على وجود مختطفين أو مفقودين في الأحداث التي أعقبت مباراة كرة القدم، وأدت إلى إصابة إسرائيليين واعتقال العشرات.

وفيما سبق قالت شرطة أمستردام، إنه تم نقل 5 مصابين إلى المستشفى بعد أعمال شغب عقب مباراة أياكس ومكابي تل أبيب.

وأضافت أنه تم اعتقال 62 شخصا بعد أعمال الشغب التي أعقبت المباراة، مؤكدة أنها تحقق أنه تم العثور على أشخاص سبق أن تم الإبلاغ عن فقدانهم.
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أمستردام مباراة أياكس ومكابي تل أبيب مكابي تل أبيب
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