مزقوا علم فلسطين فتلقوا "رد قاسي".. ماذا حدث لجماهير فريق إسرائيلي في أمستردام؟ (فيديوهات وصور)

القاهرة- مصراوي

ليلة هادئة في شوارع أمستردام لم تكتمل، حتى أقدم جمهور فريق كرة القدم الإسرائيلي مكابي تل أبيب، على تمزيق العلم الفلسطيني، ما دفع مؤيدين للقضية الفلسطينية ليردوا على تصرف الفريق الإسرائيلي بالهجوم والضرب.

ووثقت مقاطع الفيديو التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رد المؤيدين لفلسطين على تمزيق العلم، والتي كان من بينها الهجوم الركل بالقدم، بينما يصرخ "من أجل ما تصنعونه في غزة، من أجل ما تفعلونه في حق الأبرياء والأطفال".

وتمكن بعض المناصرين للقضية من احتجاز العناصر الإسرائيلية التي رددت الهتافات العنصرية، وأجبروهم على الهتاف الحرية لفلسطين للسماح بذهابهم، في حين ردد المناصرون لفلسطين هتافات الحرية لفلسطين "فلسطين حرة".

بدورها أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتعرض عدد من المشجعين الإسرائيليين لما وصفته بـ"حوادث عنف" في أمستردام، ليلة الجمعة، بعدما توافدوا إلى العاصمة الهولندية لحضور مباراة فريق مكابي تل أبيب أمام أياكس ضمن الدوري الأوروبي.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "10 إسرائيليين أصيبوا وفُقد الاتصال باثنين آخرين، بعد تعرضهم لما وصفتها بحوادث عنف في أمستردام".

وزعمت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، بأن الاعتداءات التي قام بها أشخاص "ملثمون" طالت عددًا من الفنادق التي كان إسرائيليون يقيمون فيها.

ونقلت الصحيفة العبرية عن وسائل إعلام هولندية قولها، إن قوات الشرطة تحاول السيطرة على العنف في أمستردام، وقد ساعدت عشرات المشجعين الإسرائيليين الذين تعرضوا للاعتداء، واعتقلت عددًا من الأشخاص الذين قاموا بعمليات الاستهداف.

وأكدت تقارير إعلامية فلسطينية وإسرائيلية، إن الهجوم على المشجعين الإسرائيليين وقع عقب تمزيقهم العلم الفلسطيني على هامش المباراة التي أقيمت في العاصمة الهولندية.

ومن جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيانٍ له، إن "بنيامين نتنياهو على علم بتفاصيل أعمال العنف التي وقعت في أمستردام ضد المواطنين الإسرائيليين، وأجرى تقييمًا للوضع مع وزير الخارجية وسكرتيره العسكري، ويتلقى تحديثات منتظمة طوال الوقت".

وأضاف البيان: "أمر رئيس الوزراء بإرسال طائرتي إنقاذ على الفور لمساعدة مواطنينا هناك". مشيرًا إلى أن "رئيس الوزراء يتخذ هذا الحدث المروع على محمل الجد، ويطالب الحكومة وقوات الأمن الهولندية بالتصرف بحزم وسرعة ضد مثيري الشغب، وضمان السلام لمواطنينا".

⚡️IMPORTANT: This is what Maccabi Tel Aviv Hooligans did in the Netherlands that triggered all the violence against them after the authorities did nothing, don’t let anyone twist it.



Israelis are not the victim.



They took down Palestine’s flag and then it all started.



An… pic.twitter.com/NaP3x0Pl9z