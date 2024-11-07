الكرملين: لا نستبعد تواصل بوتين مع ترامب قبيل أدائه اليمين الدستورية

(وكالات)

قال القصر الرئاسي الروسي "الكرملين"، اليوم الخميس، إنه لا يستبعد تواصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المرشح الجمهوري الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب قبل أداء الأخير اليمين الدستورية.

وأكدت موسكو، على انفتاحها للحوار مع الولايات المتحدة، في حال بادرت الأخيرة بالحوار، قائلة في بيان صادر عن الكرملين، إن روسيا لم تكن هي من انسحبت من الحوار.

ونفى الكرملين، تهنئة الرئيس الروسي لترامب بعد فوزه بالانتخابات بشكل غير رسمي من خلال معارف.