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الرئيس الفلسطيني يهنئ ترامب ويأمل دعم "التطلعات المشروعة"

03:07 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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القاهرة- مصراوي

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية، آملا أن يدعم "التطلعات المشروعة" للشعب الفلسطيني.

وأعرب عباس في برقية تهنئة -حسب وكالة الأنباء الرسمية (وفا)- عن "تطلعه إلى العمل مع الرئيس ترامب من أجل السلام والأمن في المنطقة".

وأضاف "سنظل ثابتين في التزامنا بالسلام، ونحن على ثقة بأن الولايات المتحدة ستدعم تحت قيادتكم التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني".

وحصل المرشح الجمهوري على 277 صوتًا في المجمع الانتخابي مقابل 224 للديمقراطية هاريس حتى الآن.

وبذلك يصبح ترامب، وهو الرئيس السابق للولايات المتحدة، الرئيس الأمريكي رقم 47، وهو أول رئيس لولايتين غير متتاليتين في أمريكا.


محمود عباس الرئيس الفلسطيني ترامب
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