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قوات الاحتلال تعتقل 18 فلسطينيًا من الضفة بينهم طفلان

12:29 م الخميس 28 نوفمبر 2024

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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رام الله - (د ب أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس، 18 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم فتاة وطفلان إضافة إلى أسرى سابقين.

وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: طولكرم، وقلقيلية، ورام الله، وبيت لحم، والخليل، وجنين، ونابلس، والقدس.

وأشار البيان إلى أن "حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا بلغ أكثر من 11 ألفا و800 من الضفة بما فيها القدس".

قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطين قوات الاحتلال
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