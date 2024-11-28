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الجيش الإسرائيلي يحظر عودة سكان 10 قرى في جنوب لبنان إلى منازلهم

06:30 ص الخميس 28 نوفمبر 2024

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

حظر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، في بيان عاجل، عودة سكان 10 قرى جنوب لبنان إلى منازلهم، مهددا باستهدافهم، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي: "بيان عاجل إلى سكان لبنان، ‏حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبا إلى خط القرى التالية ومحيطها وأيضا داخل القرى نفسها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري".

وتابع: "‏جيش الدفاع لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبًا حتى إشعار آخر، ‏كل من ينتقل جنوب هذا الخط - يعرض نفسه للخطر".

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