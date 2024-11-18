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المنيا تستقبل وفودًا سياحية من إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وأوروبا

02:09 م الإثنين 18 نوفمبر 2024
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    المنيا تستقبل وفودًا سياحية من إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وأوروبا (1)
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المنيا-جمال محمد:

استقبلت محافظة المنيا، وفودًا سياحية من عدة دول، تضمنت إندونيسيا وماليزيا وتايلاند، بالإضافة إلى وفود من فرنسا وإنجلترا، لزيادة العديد من المعالم السياحية والمناطق الأثرية على مر العصور التاريخية المتعاقبة التي تعكس عظمة الحضارة المصرية.

وأكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أهمية الجهود المبذولة لتعزيز الحركة السياحية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن استقبال الوفود السياحية يؤكد مدى الاهتمام الكبير بالترويج لمصر كوجهة سياحية عالمية.

وأضاف المحافظ، أن المنيا تُعد نقطة جذب رئيسية للسياح من مختلف أنحاء العالم، لما تحتويه من معالم تاريخية وأثرية فريدة، مشددًا على توفير كافة التسهيلات للزائرين لضمان تجربة سياحية مميزة تعكس الوجه الحضاري للمحافظة.

محافظة المنيا إندونيسيا ماليزيا تايلاند المناطق الأثرية المعالم السياحية الحضارة المصرية عماد كدواني محافظ المنيا
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