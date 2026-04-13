أعلن سفير إسبانيا لدى إيران أنطونيو سانشيث بينيديكتو، اليوم الاثنين، استئناف نشاط سفارة بلاده في طهران، بعد فترة من التوقف، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الجهود الساعية لتحقيق السلام.

وقال السفير الإسباني إنه أعاد، برفقة فريقه، افتتاح السفارة في طهران، بهدف المشاركة في مساعي السلام من مختلف المسارات الممكنة، وذلك وفقاً لتوجيهات وزير الخارجية.

وأثار قرار مدريد بإعادة سفيرها واستئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في طهران ردود فعل فورية من جانب إسرائيل، حيث اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إسبانيا بأنها تتحرك "يداً بيد" مع ما وصفه بـ"نظام إرهابي".

وكان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس قد أعلن في وقت سابق أن بلاده ستعيد فتح سفارتها في طهران، مشيراً إلى وجود "فرصة سانحة للسلام"، في ظل وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران.

ومنذ اندلاع النزاع، برزت إسبانيا كواحدة من أكثر الدول الأوروبية انتقاداً للعمل العسكري الأمريكي ضد إيران، إذ رفضت السماح باستخدام القواعد العسكرية الإسبانية في تنفيذ الهجمات، واتخذت موقفاً أكثر تشدداً مقارنة ببعض حلفائها الأوروبيين.

وفي السياق ذاته، وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران بأنها "متهورة وغير قانونية"، مؤكداً أن بلاده لن تتواطأ في أي أمر يضر بالعالم.